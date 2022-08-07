Жовтий рівень небезпеки. Злива у Київській області триватиме до кінця доби

Синоптики попереджують мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища, які будуть тривати до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.
За попередніми даними, до кінця цієї доби буде тривати значний дощ. У гідрометеорологічному центрі попереджають про жовтий рівень небезпеки в Київській області.
Жовтий рівень означає потенційну небезпеку для населення та інфраструктури. Людям потрібно бути більш уважними та обережними.
Нагадаємо, що сьогодні після сильної зливи затопили Ірпінь.
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