Жовтий рівень небезпеки. Злива у Київській області триватиме до кінця доби

Синоптики попереджують мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища, які будуть тривати до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

За попередніми даними, до кінця цієї доби буде тривати значний дощ. У гідрометеорологічному центрі попереджають про жовтий рівень небезпеки в Київській області.

Жовтий рівень означає потенційну небезпеку для населення та інфраструктури. Людям потрібно бути більш уважними та обережними.