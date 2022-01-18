Жовтий рівень: у Київській області очікується сильний вітер та ожеледиця
Фото: у Київській області ожеледиця (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Погода в Київській області 18 січня буде вітряною. На дорогах - ожеледиця, тому водіїв закликають неухильно дотримуватися ПДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Київської області.
Повідомляється, що на території Київської області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), а на дорогах можлива ожеледиця.
Жителям області рекомендують бути уважними та обережними на вулиці:
- уникати прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів і будівель, конструкції яких може зірвати вітром;
- не залишати автомобілі біля дерев, білбордів і т. д.
"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях.
На 18 січня в Україні прогнозується сніг, завтра почнеться чергове похолодання.