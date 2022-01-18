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Жовтий рівень: у Київській області очікується сильний вітер та ожеледиця

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Київська область, Вівторок 18 січня 2022 11:28
Жовтий рівень: у Київській області очікується сильний вітер та ожеледиця Фото: у Київській області ожеледиця (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Ілона Свиридова

Погода в Київській області 18 січня буде вітряною. На дорогах - ожеледиця, тому водіїв закликають неухильно дотримуватися ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що на території Київської області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), а на дорогах можлива ожеледиця.

Жителям області рекомендують бути уважними та обережними на вулиці:

  • уникати прогулянок біля дерев, парканів, рекламних щитів і будівель, конструкції яких може зірвати вітром;
  • не залишати автомобілі біля дерев, білбордів і т. д.

"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях.

На 18 січня в Україні прогнозується сніг, завтра почнеться чергове похолодання.

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