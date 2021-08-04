У Жовтих Водах виробляють 70% всього тютюнового контрафакту України, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані журналіста Сергія Іванова.

"Обсяги підробленої "підакцизки" вражають: тільки 35 тонн вилучено СБУ, а скільки пішло в продаж - навіть важко уявити", - зазначив він.

Сьогодні, як зазначає Іванов, фабрика не тільки продовжує виготовляти контрафакт, але і наростила обсяги виробництва.

"Ця фабрика в Жовтих Водах сьогодні закриває близько 70% потреб внутрішнього тіньового ринку сигарет в Україні, а частка контрафакту в загальній масі їх продукції становить близько 90% продукції", - відзначає він.