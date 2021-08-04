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У Жовтих Водах виробляють 70% всього тютюнового контрафакту України, - експерт

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Київ, Середа 04 серпня 2021 14:53
У Жовтих Водах виробляють 70% всього тютюнового контрафакту України, - експерт Фото: в Жовтих Водах виробляють 70% всього тютюнового контрафакту України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області знаходиться найбільше в Україні виробництво контрафактних тютюнових виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані журналіста Сергія Іванова.

"Обсяги підробленої "підакцизки" вражають: тільки 35 тонн вилучено СБУ, а скільки пішло в продаж - навіть важко уявити", - зазначив він.

Сьогодні, як зазначає Іванов, фабрика не тільки продовжує виготовляти контрафакт, але і наростила обсяги виробництва.

"Ця фабрика в Жовтих Водах сьогодні закриває близько 70% потреб внутрішнього тіньового ринку сигарет в Україні, а частка контрафакту в загальній масі їх продукції становить близько 90% продукції", - відзначає він.

Нагадаємо, що в травні 2021 року журналісти програми "Особливий погляд" замовили повторну експертизу продукції United Tobacco, яка підтвердила факт промислового виробництва підприємством контрафактної продукції з використанням підроблених акцизних марок.

Як повідомлялося, в Раду внесли законопроект, яким пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та будь-яких видів сигарет в супермаркетах. Номер законопроекту - 5805.

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