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"Жовті жилети" блокували Тауерський міст

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 02:01
"Жовті жилети" блокували Тауерський міст
Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Група протестувальників перекрила рух

В Лондоні (Великобританія) протестувальники, так звані "жовті жилети" блокували Тауерський міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Як повідомляється, вони вимагали виходу Великобританії зі складу EC.

Так, спочатку вони зайняли Вестмінстерський міст, але через 15 хвилин поліція попросила їх переміститися. Учасники пройшлися по Downing Street, a потім зайняли Тауерський міст. Bесь це час вони вигукували гасла, різні речівки та пісні про Брексіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французькі протестувальники, так звані "жовті жилети" анонсували нову хвилю масових акцій у суботу, 15 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, після двотижневих протестів у Франції, які переросли в масштабні сутички з поліцією, президент Еммануель Макрон оголосив надзвичайний стан в країні і пішов на поступки демонстрантам. За оцінками фінансистів, обіцянки Макрона обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів.

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