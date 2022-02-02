"Жовта" зона різко скоротилась: які області під загрозою локдауну

"Жовта" зона карантину скоротилась вдвічі. Зараз в цій зоні перебувають дві області - Кіровоградська та Полтавська.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

Більшість областей України перебувають в "помаранчевій" зоні. Більше того, за даними Київської школи економіки, під загрозою введення локдауну 9 "помаранчевих" регіонів. Зокрема, мова йде про такі області:

Вінницьку,

Донецьку,

Волинську,

Житомирську,

Закарпатську,

Львівську,

Одеську,

Сумську,

Хмельницьку.

Станом на сьогодні, у "червоній" зоні Івано-Франківська та Рівненська області. А у "жовтій" зоні залишились тільки - Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області.