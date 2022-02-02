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"Жовта" зона різко скоротилась: які області під загрозою локдауну

Автор: Анастасія Рокитна

"Жовта" зона карантину скоротилась вдвічі. Зараз в цій зоні перебувають дві області - Кіровоградська та Полтавська.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Більшість областей України перебувають в "помаранчевій" зоні. Більше того, за даними Київської школи економіки, під загрозою введення локдауну 9 "помаранчевих" регіонів. Зокрема, мова йде про такі області:

  • Вінницьку,
  • Донецьку,
  • Волинську,
  • Житомирську,
  • Закарпатську,
  • Львівську,
  • Одеську,
  • Сумську,
  • Хмельницьку.

Станом на сьогодні, у "червоній" зоні Івано-Франківська та Рівненська області. А у "жовтій" зоні залишились тільки - Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204.

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