"Жовта" зона різко скоротилась: які області під загрозою локдауну

"Жовта" зона карантину скоротилась вдвічі. Зараз в цій зоні перебувають дві області - Кіровоградська та Полтавська.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Більшість областей України перебувають в "помаранчевій" зоні. Більше того, за даними Київської школи економіки, під загрозою введення локдауну 9 "помаранчевих" регіонів. Зокрема, мова йде про такі області:
Станом на сьогодні, у "червоній" зоні Івано-Франківська та Рівненська області. А у "жовтій" зоні залишились тільки - Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 35 014 людей, померли - 204.