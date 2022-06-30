"Залізна завіса" опускається: МЗС Росії про відносини ЄС з Москвою

Міністр закордонних справ Росії Серій Лавров заявив про "залізну завісу" між Москвою та ЄС. Відносин між країною та союзом "по суті не існує" вже з 2014 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Интерфакс ".

"Що стосується "залізної завіси", я згоден з Володимиром Володимировичем (Макеєв Володимир Володимирович, голова МЗС Білорусі, - ред.), вона практично вже опускається. Нехай вони (Захід,- ред.), тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущено", - заявив Лавров.

Також голова МЗС відзначив, що відносин між Росією та ЄС вже не існує з 2014 року