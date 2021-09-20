Железняк: депутати "Справедливості" отримали мінімум 20 млн грн соцеконому за "лояльність" до влади

Народні депутати з групи “Справедливість” (фракція “Голос”) - Галина Васильченко та Наталія Піпа - за рішенням Кабміну від 20 серпня 2021 року №975 отримали мінімум 20 млн гривень на обрані об’єкти по новому механізму отримання лояльності депутатів “інфраструктурній субвенції” (соцеконом).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам голови фракції “Голос”, народного депутата Ярослава Железняка.

Як стверджує нардеп, багато джерел із провладної більшості, Кабміну та бюджетного комітету підтвердили, що “щедрий” подарунок виділили за “лояльність до влади”.

Також він підтвердив інформацію про регулярні зустрічі членів МФО “Справедливість” з представниками влади. Зокрема, мова йде про очільницю МФО “Справедливість” Олександру Устінову.

Про співпрацю представників “Справедливості” з монобільшістю свідчать не лише отримання грошей на округи та регулярні зустрічі з представниками влади, а й голосування за бюджетну декларацію, зауважив Железняк. Окрім монобільшості та певних депутатських груп, свої голоси додали і 6 депутатів від “Справедливості”.

Також нардеп звернув увагу на блокування окремими учасниками групи його листа щодо відправлення на Венеційську комісію законопроекту про олігархів, додав Железняк.

“Представники коаліції мені прямо називають ім’я “куратора” від них за голосуванням цієї групи. І дуже дивно, що жоден з членів “Справедливість” його публічно не критикує. Як, до речі, і останні події, щодо ТСК по “вагнерівцях”. В найближчі тижні ми побачимо багато показових голосувань. І все таємне стане явним. В тому числі щодо реальних мотивів руйнації фракції та спробою захопленням посад у партії “Голос” останні 9-ть місяців”, - резюмував нардеп.