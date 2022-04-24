"Залізничний хаос". Білоруські партизани допомогли зірвати наступ на Київ, - WP

За даними видання, буквально з перших днів вторгнення в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли працівники залізниці, хакери і колишні співробітники сил безпеки. Саме завдяки їхнім діям протягом декількох днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів був повністю паралізований.

Як розповіли представники цієї мережі, атаки були простими, але ефективними і були націлені на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. У підсумку поїзди простоювали цілими днями, що змушувало росіян поповнювати запаси автотранспортом. Це в свою чергу призвело до відомих багатокілометрових колон на півночі Київської області

"Враховуючи залежність Росії від поїздів, я впевнена, що це сприяло деяким проблемам, які у них були на півночі. Це сповільнило їх здатність рухатися. Вони не могли просунутися далі на українську територію і обірвали свої шляхи постачання, тому що їм доводилося покладатися на вантажівки", - зазначила наукова співробітниця Лондонської Королівського інституту об'єднаних служб Емілі Ферріс.

За словами білоруського активіста Юрія Рававоя, диверсії на залізниці виграли час для Збройних сил України.

"Не можу сказати, що ми були найважливішим фактором, але ми були важливою цеглою в стені", - зазначив він.

Видання пише, що залізнична війни досі викладається в школах Білорусі як найбільш успішна тактика партизанів під час Другої світової війни. Однак нинішні партизани прагнули уникати жертв, тому зосередилися на пошкодженні обладнання.

"Ми не хотіли вбивати ані російських військових, ані білоруських машиністів. Ми використали мирний спосіб, щоб зупинити їх", - додав Рававой, не уточнивши, як саме партизани здійснювали диверсії.