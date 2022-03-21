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Зупиняють російські потяги, псують техніку, - радник Тихановської про білоруських партизанів

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Білорусь, Понеділок 21 березня 2022 05:43
Зупиняють російські потяги, псують техніку, - радник Тихановської про білоруських партизанів Фото: Франак Вячорка (facebook.com/viachorka)
Автор: Роман Мирончук

Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що місцеві партизани зупиняють російські потяги і завдають шкоди російській техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вячорка в Twitter.

"Білорусь - країна партизанів. Наші герої зупиняють Російські потяги, пошкоджують російську техніку, роздають листівки, щоб білоруські війська не увійшли в Україну. Україна переможе, Білорусь теж буде звільнена", - написав радник Тихановської.

Він також опублікував карту Білорусі "Залізничний опір-2022", на якій відзначені результати дій білоруських партизанів станом на 18 березня.

Зупиняють російські потяги, псують техніку, - радник Тихановської про білоруських партизанів

"Залізничний опір-2022" (карта: twitter.com/franakviacorka)

Вячорка також зазначив, що російська фабрика тролів зараз активно веде свою діяльність в Instagram і Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами і українцями.

"Ось так намагаються втягнути Білорусь у свою криваву бійню проти братньої України", - додав опозиціонер.

Нагадаємо, три білоруських банки відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. В Євросоюзі неможливо розрахуватися картками таких банків.

Ми також писали про те, що через втрати в Україні Росія стягнула в Білорусь підрозділи з Далекого Сходу.

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