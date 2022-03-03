Залізничники затримали російського диверсанта: був перевдягнений у цивільне та "шукав церкву"

"Він (диверсант - ред.) був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священика, у якого працював. При огляді особи в нього було виявлено записку, яка підтверджує, що він є військовим збройних сил РФ. Цю особу було затримано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі в Україні масово виявляють диверсантів, тож СБУ назвала основні напрямки.

Додамо, Служба безпеки України пояснила, як користуватись спеціальним ботом, що допомагає визначати диверсантів.

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