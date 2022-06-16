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Вже чекають на повернення з Украіни. ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною

Фото: ГУР перехопило нову розмову окупанта з дружиною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дружини окупантів намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі. Але командування не дозволяє проявляти подібну ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта з дружиною.

"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються - все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії", - розповідає військовому дружина.

На це чоловік обурюється, мовляв, дружини військових замало роблять для їхнього повернення. Каже, що потрібно звертатися в прокуратуру.

На що дружина заперечує: "А що в прокуратурі скажеш? Ти контракт підписав".

Військовий пояснює, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи: "Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки".

А на чергові заперечення дружини щодо відсутності заміни, каже: "Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять…" - каже вона.

Як повідомлялося, у черговому перехопленні СБУ російські окупанти розповідають, що українські захисники постійно атакують їхні позиції у Херсонській області. Через це вони підозрюють навіть людей похилого віку у співпраці з ЗСУ.

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Служба безпеки України