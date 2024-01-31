Жданок - не единичный случай, в Европарламенте может быть больше шпионов России, - Politico

Сегодня Европарламент расследует дело латвийского депутата Татьяну Жданок, которую подозревают в российском шпионаже. В то же время ее соотечественники считают, что есть и другие, кто работает в пользу страны-террориста.

"Есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат интересам России", - написали Сандра Калниете, Робертс Зиле и Иварс Иябс из правоцентристской Европейской народной партии, правых Европейских консерваторов и реформистов и либеральной партии "Возрождение" в письме.

В частности депутаты считают, что группа "Зеленые/ЕФА", из которой исключили Жданок, должна нести определенную ответственность за долгосрочное сотрудничество, финансовую поддержку и информационный обмен с подозреваемой.

"Во вторник группа "Зеленые/ЕФА" опубликовала заявление, в котором заявила, что "глубоко обеспокоена" этими обвинениями, и попросила запретить Жданок работать в парламенте на время расследования", - добавляет издание.

Инцидент с Жданок

В этот понедельник, 29 января, Европарламент начал расследование в отношении латвийского депутата Жданок после того, как независимая российская газета журналистских расследований Insider сообщила, что она годами работала агентом российских спецслужб.

Депутат, со своей стороны, отрицает эти обвинения.

В то же время, она была одним из 13 депутатов Европарламента, которые в марте 2022 года проголосовали против резолюции, осуждающей полномасштабное вторжение России в Украину. После этого ее исключили из группы "Зеленые/ЕФА".