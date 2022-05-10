Жданов пояснив, чому з Білорусі випускають менше ракет по Україні

""Калібри" (крилата ракета, - ред.) сухопутного базування для комплексів "Іскандер" у росіян закінчилися. Дальність "калібрів" - 1,5 тисячі кілометрів. Тобто, вони покривають всю територію України. "Іскандер" звичайною балістичною ракетою може виробляти пуски на відстань до 500 кілометрів. Тому з Білорусі вони вже фактично нікуди не дістають", - заявив експерт.

За його словами, буквально днями був запуск ракети з території Білорусі, тому якийсь іскандерівський підрозділ росіяни там залишили.

"Оскільки всі війська Росії зараз сконцентровані на сході, всі інші ракетні бригади вони перекинули в Бєлгородську і Ростовську області. Зараз з прилеглих до України територій вони обстрілюють на ту дальність, на яку дістають", - додав Жданов.

Військовий експерт додав, що ракети "калібри" залишилися на Чорноморському флоті, тому на нього росіяни перекинули навантаження на запуски ракет. Після чого, заявив Жданов, вони підключили підводні човни, щоб збільшити кількість запусків.

"А зараз до бомбардування України агресор підключив ще стратегічну авіацію. Вона обстрілює нас ракетами повітря-земля, не залітаючи на територію України. Для цього Росія використовує бомбардувальники ТУ-22М3 і ракети "онікс", Х-59. Тобто, вони дійшли до старих радянських запасів. Наприклад, сьогодні (розмова відбулася 7 травня, – ред.) Сумську область обстрілював СУ-35 ракетами Х-59. Залежно від типу ракети їх дальність становить 200-600 кілометрів", - додав він.