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Залізничний вокзал у Києві хочуть передати в концесію

Новини » Інфраструктура     04.11.2019 - 10:28
Залізничний вокзал у Києві хочуть передати в концесію
Фото: Владислав Криклій (mtu.gov.ua)

Інвестори повинні побудувати торгово-розважальні зони та паркінги

Залізничний вокзал у Києві передадуть у концесію інвесторам, щоб збільшити прибутковість. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в передачі вокзалу в концесію буде задіяна система Prozorro.

"У нас на центральному залізничному вокзалі в Києві орендні метри точно здаються не за ринковою вартістю, тому це все буде перезапущено через систему Prozorro. Взагалі незрозуміло, як виходить так, що вокзал показав два мільйони доларів збитків за минулий рік, при тому, що там неймовірний пасажирський трафік і поруч McDonalds, який входить в топ-5 найбільш прибуткових у світі. Тобто для McDonalds цей трафік дає прибуток, а для вокзалу - збитки", - заявив Криклій.

Міністр інфраструктури також повідомив, що потенційні інвестори повинні робити вокзалах торгово-розважальні об'єкти та паркінги.

"Саме тому ми будемо розглядати можливість передачі таких великих залізничних проектів в концесію, знаходити інвесторів. І нехай вони роблять там інтермодальні сполучення, щоб пасажирам було краще переходити із зони в зону, паркінги та будують торгово-розважальні об'єкти", - сказав Криклій.

Він також висловив сумнів, що "Укрзалізниця" навіть з запозиченими коштами зможе реалізувати ці проекти так, як хочуть у мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше Криклій заявив, що європейські авіакомпанії-лоукостери можуть відкрити дочірні підприємства в Україні для розвитку ринку внутрішніх перевезень. Зокрема, була запрошена компанія Ryanair.

Також він сказав, що Кабмін буде відкликати своїх представників з наглядової ради "Укразалізниці" і що до нинішнього керівника компанії є зауваження.

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