Спекотний червень: у Києві оновлений поспіль третій температурний рекорд

Максимальна температура повітря у вівторок, 29 червня, у Києві досягла 34,4 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1963 році і дорівнювало 34,0 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Це вже третій температурний рекорд в Києві поспіль. До цього кліматологи зафіксували 28 червня найтеплішу добу та найтеплішу ніч.
Найспекотнішим днем червня за весь час спостережень у Києві залишається 24 число 2021 року, коли максимум температури повітря зафіксували на позначці 35,5 градусів тепла.
Нагадаємо, у липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму
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