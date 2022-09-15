Спека повернеться в Україну, але не скрізь: названа дата

Погода в Україні

"Спека завтра прийде у південну частину України - там очікується справжнє літо, протягом дня +25+29 градусів, а на Херсонщині та в Криму подекуди ймовірно навіть до +30 градусів!" - написала Діденко.

За її словами, на решті території України стовпчики термометрів максимально піднімуться впродовж дня до +17+22 градусів, а на сході до +24 градусів.

При цьому дощі в країні йтимуть періодично майже скрізь. Втім, будуть невеликими, максимум помірні та в різний час доби.

Синоптик допустила, що, ймовірно у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ.

За її словами, вночі та вранці також очікуються тумани.

Також, за прогнозом синоптика, субота та неділя будуть в Україні хмарними та дощовими, лише в східних областях дощі малоймовірні.

Погода в Києві

Як повідомила Наталка Діденко, й Києві 16 вересня очікується тепла, але хмарна погода.

Температура повітря протягом дня підійматиметься до +18 +20 градусів. Ймовірний дощ, але невеликий та місцями.

Нагадаємо, що сьогодні майже по всій Україні прогнозували сильні дощі.

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