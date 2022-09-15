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Потепління і значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 07:00
Потепління і значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікуються дощі та потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 15 вересня, всі області України знову накриють дощі. При цьому у деяких регіонах очікується невелике потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише в Криму, на іншій території нашої країни - дощі. На півдні опади будуть помірними, а в інших областях прогнозуються значні дощі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У всіх регіонах, крім сходу, очікується потепління.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +12 градусів, вдень +17 +20;
  • на заході вночі +11 +14, а вдень +18 +23 градуси;
  • у східних областях вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +20;
  • на півдні країни вночі +14 +16, а вдень +23 +26 градусів;
  • у центральних областях вночі +11 +13 градусів, вдень +18 +21.

Потепління і значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні теж буде волога погода. Регіон накриють дощі, вітер південно-західний до 12 м/с.

Температура вночі буде +10 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +17 +19 градусів.

Потепління і значні дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи очікувати українцям "бабиного літа" в кінці вересня.

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