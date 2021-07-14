RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Спека в Україні утримується, дощі очікуються тільки на заході

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 15 липня, на більшій частині України збережеться суха і спекотна погода. Короткочасні дощі та грози пройдуть у Карпатах та Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Денна температура на більшій частині України становитиме від 31 до 35 градусів, вночі - від 18 до 22 тепла. Протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура в день в цих регіонах складе від 29 до 34, вночі - 17-20 градусів.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, причиною спеки став північно-східний антициклон. Він поступово втрачає свою потужність. Однак через нього на території України зберігається підвищений тиск і тому суха і спекотна погода переважатиме.

Нагадаємо, раніше ДСНС України попередила про загрозу підйому рівня води у верхів'ях і на малих водотоках Закарпаття. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схильного і місцевого стоку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Українідождижара