Спека, шквальний вітер і грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 30 червня, частину України знову накриють дощі з грозами та шквальним вітром. Не дивлячись на це, очікується спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у північних, центральних, південних та частково східних областях прогнозуються грозові дощі. Опади принесуть з собою шквальний вітер.
На решті території буде сухо і сонячно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці та частині Київської області сьогодні очікується помірний дощ. Вітер східний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18 +20, а вдень +27 +29 градусів.
Нагадаємо, вчора Київ та область накрила потужна негода. Гроза з вітром спричинила деревопад та масштабні затоплення.
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