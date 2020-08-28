Спека і без опадів: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідних буде спекотною і без опадів на всій території країни. Температура повітря місцями підніметься до +35 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 29 серпня

У суботу температура повітря вдень у північних та східних областях становитиме +24+29 градусів, на решті території +27+32 градуси. Вночі температура знизиться до +9+14 градусів, на узбережжі морів +15+20. У Карпатах вночі очікується +5+10 градусів, вдень +20+22.

Вітер переважно південний, 5-10 метрів в секунду.

Прогноз на 29 серпня

У неділю погода стане більш спекотною. На всій території України вдень очікується +29+33, у південних областях +33+35 градусів. Вночі температура становитиме +15+18 у західних, північних і центральних областях, на сході країни +12+16, на півдні +20+22.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються дощі в семи областях, а також похолодання.

При цьому очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.