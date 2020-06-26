Спека та без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 26 червня, майже у всіх областях України спостерігатиметься похмура погода, однак буде спекотно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +26 до +32 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні в Івано-Франківський та у Запорізькій областях будуть йти дощі з грозами. В інших регіонах опадів не передають.

У західних областях температура вдень становитиме від +27 до +29 градусів тепла, а вночі від +13 до +15 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +20 +30 градусів, однак вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +18 градусів тепла.

У південних та східних областях температура вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла, а вночі від +11 до + 19 градусів.

Фото: погода в Україні на 26 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо та спекотно, однак похмуро. Температура повітря вдень становитиме від +28 до +31 градусів тепла, а вночі від +13 до +18 градусів.

Фото: погода в Київській області на 26 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками.

Також РБК-Україна раніше писало, що через негоду 22-24 червня у західних областях України було зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости, а також підтоплені 285 населених пунктів.