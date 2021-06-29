Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні найближчими днями буде переважно спекотною, місцями очікуються грозові дощі. Під кінець тижня опади пройдуть у всіх регіонах.
Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.
Завтра дощі з грозами очікуються на заході та місцями на півдні України. Денна температура повітря підніметься до +32, прохолодніше буде на сході, де прогнозується до +28.
Фото: прогноз погоди на 30 червня
У четвер дощі накриють майже всю країну, сухо буде тільки на сході, в Херсонській області та в Криму. На заході, півночі та центрі України вдень до +29, на сході та півдні до +30.
Фото: прогноз погоди на 1 липня
Така ж ситуація з опадами збережеться і в п'ятницю. На заході вдень від +23 до +28, на півночі від +27 до +30, в центральній частині від +28 до +31, на півдні від +25 до +31, на сході від +29 до + 32.
Фото: прогноз погоди на 2 липня
Вихідні в Україні почнуться з грозових дощів по території всієї країни. Прохолодніше буде на заході, де денна температура складе від +23 до +28. В інших регіонах очікується близько +30 і вище.
Фото: прогноз погоди на 3 липня
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в найближчі дні над західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.