Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

30 червня

Завтра дощі з грозами очікуються на заході та місцями на півдні України. Денна температура повітря підніметься до +32, прохолодніше буде на сході, де прогнозується до +28.

Фото: прогноз погоди на 30 червня

1 липня

У четвер дощі накриють майже всю країну, сухо буде тільки на сході, в Херсонській області та в Криму. На заході, півночі та центрі України вдень до +29, на сході та півдні до +30.

Фото: прогноз погоди на 1 липня

2 липня

Така ж ситуація з опадами збережеться і в п'ятницю. На заході вдень від +23 до +28, на півночі від +27 до +30, в центральній частині від +28 до +31, на півдні від +25 до +31, на сході від +29 до + 32.

Фото: прогноз погоди на 2 липня

3 липня

Вихідні в Україні почнуться з грозових дощів по території всієї країни. Прохолодніше буде на заході, де денна температура складе від +23 до +28. В інших регіонах очікується близько +30 і вище.

Фото: прогноз погоди на 3 липня