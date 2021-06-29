В Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища по всій території країни. Грози град та шквали очікуються впродовж усієї доби, 29 червня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що непогода омине лише південну частину України.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності - жовтий.