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В Україні оголосили штормове попередження

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 12:24
В Україні оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища по всій території країни. Грози град та шквали очікуються впродовж усієї доби, 29 червня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що непогода омине лише південну частину України.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня на столицю насувається гроза.

За інформацією синоптиків, негода може протриматися до кінця доби.

Раніше стало відомо якою буде погода у другому місяці літа.

Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла.

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Гідрометцентр Штормове попередження Укргидометцентр
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