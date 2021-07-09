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Спека і грозові дощі: прогноз погоди на вихідні

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 14:56
Спека і грозові дощі: прогноз погоди на вихідні Фото: на вихідних збережеться спека, але і повернуться дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

По всій території України на вихідних збережеться спека. Однак на заході країни можливі грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Спека найближчими днями збережеться по всій території України. А ось з опадами ситуація буде більш динамічною. Вже завтра до західних областей наблизиться фронтальна система циклону ARNO, тому по заходу Україні пройдуть короткочасні грозові дощі", - йдеться в повідомленні.

Синоптики відзначили, що 11 липня грозові дощі можливі в Карпатах і на півдні, а в понеділок в більшості областей, крім заходу і сходу.

"Однак на температурний фон опади суттєво не впливають - він залишатиметься високим", - додали в Укргідрометцентрі.

Так, з 10 по 12 липня в Україні температура вночі складе +15 +21 градус, при цьому вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +34 градусів.

Завтра вдень на Закарпатті та Прикарпатті, 11 липня в Карпатах та південних областях, 12 липня на більшій частині території країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. При цьому в окремих районах можливий град і шквальний вітер до 15-20 м/с.

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