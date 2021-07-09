Спека і грозові дощі: прогноз погоди на вихідні
По всій території України на вихідних збережеться спека. Однак на заході країни можливі грозові дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Спека найближчими днями збережеться по всій території України. А ось з опадами ситуація буде більш динамічною. Вже завтра до західних областей наблизиться фронтальна система циклону ARNO, тому по заходу Україні пройдуть короткочасні грозові дощі", - йдеться в повідомленні.
Синоптики відзначили, що 11 липня грозові дощі можливі в Карпатах і на півдні, а в понеділок в більшості областей, крім заходу і сходу.
"Однак на температурний фон опади суттєво не впливають - він залишатиметься високим", - додали в Укргідрометцентрі.
Так, з 10 по 12 липня в Україні температура вночі складе +15 +21 градус, при цьому вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +34 градусів.
Завтра вдень на Закарпатті та Прикарпатті, 11 липня в Карпатах та південних областях, 12 липня на більшій частині території країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. При цьому в окремих районах можливий град і шквальний вітер до 15-20 м/с.