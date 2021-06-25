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Спека та грозові дощі: якою сьогодні буде погода в Україні

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні утримається спекотна погода. Так само, як і в попередні дні, подекуди прогнозують дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Протягом дня в Україні утримається спекотна погода. Температура повітря прогріється до +33-35 градусів в усіх областях.

Попри спеку, синоптики прогнозують дощі в західних областях, а також в Миколаївській, Одеській областях та в Криму.

Дощі у вказани регіонах будуть супроводжуватися грозами.

Погода в Києві

У столиці сьогодні також буде спекотно. Натомість опадів не очікується.

Температура повітря вдень прогріється до +32-34 градусів. Вночі температура максимально опуститься до +20 градусів.

РБК-Україна писало, коли спаде спека в Україні.

Нагадаємо, у Києві з початку літа встановлено температурні рекорди. У середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27 градуса тепла.

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