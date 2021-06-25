Спека та грозові дощі: якою сьогодні буде погода в Україні

В Україні сьогодні утримається спекотна погода. Так само, як і в попередні дні, подекуди прогнозують дощі.
Протягом дня в Україні утримається спекотна погода. Температура повітря прогріється до +33-35 градусів в усіх областях.
Попри спеку, синоптики прогнозують дощі в західних областях, а також в Миколаївській, Одеській областях та в Криму.
Дощі у вказани регіонах будуть супроводжуватися грозами.
У столиці сьогодні також буде спекотно. Натомість опадів не очікується.
Температура повітря вдень прогріється до +32-34 градусів. Вночі температура максимально опуститься до +20 градусів.
РБК-Україна писало, коли спаде спека в Україні.
Нагадаємо, у Києві з початку літа встановлено температурні рекорди. У середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27 градуса тепла.