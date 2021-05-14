Спека і гроза: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 14 травня значно покращиться. У східни областях буде спека, хоча у багатьох регіонах передають короткострокові дощі.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у західних областях дощі. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +7+12. У північних, Рівненській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях будуть грозові дощі.

Температура повітря в центрі країни вдень буде +19+21, а вночі +8+12. На сході країни очікуєть спека, вдень буде +24+27, а вночі +10+13. У південних регіонах також спекотно, вдень буде +19+24, а вночі +8+12.

Прогноз у Києві

У місті Києві сьогодні буде короткочасний дощ. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +9+11.