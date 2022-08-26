Спека, але дощі. Якою буде погода в Україні у вихідні

У найближчі вихідні очікується спека, але не без дощів із грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У суботу очікується сонячна погода на всій території, окрім двох областей та Криму. У Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму очікуються дощі. При цьому опади жодним чином не позначаться на температурі повітря. На всій території України очікується спека. Вночі градусник показуватиме +14...+17, а вдень - +27...+33. Найспекотніше буде в Ужгороді, а холодніше - в Житомирі, Чернівцях та Чернігові.
У неділю очікується аналогічна погода. Щоправда, до дощового регіону до Криму та Кіровоградської області (Черкаси дощі обійдуть), увійдуть такі області: Херсон, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Харків, Суми, Донецьк та Луганськ. Температура повітря триматиметься на тому ж рівні, що й на день раніше.
Як повідомлялося, цієї осені в Україні очікується тепла та посушлива погода. Вона буде спекотнішою порівняно з останніми десятиліттями.
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