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Спека, але дощі. Якою буде погода в Україні у вихідні

Фото: якою буде погода в Україні найближчими вихідними (unsplash com)
Автор: Наталія Гурковська

У найближчі вихідні очікується спека, але не без дощів із грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

27 серпня

У суботу очікується сонячна погода на всій території, окрім двох областей та Криму. У Черкаській та Кіровоградській областях, а також у Криму очікуються дощі. При цьому опади жодним чином не позначаться на температурі повітря. На всій території України очікується спека. Вночі градусник показуватиме +14...+17, а вдень - +27...+33. Найспекотніше буде в Ужгороді, а холодніше - в Житомирі, Чернівцях та Чернігові.

28 серпня

У неділю очікується аналогічна погода. Щоправда, до дощового регіону до Криму та Кіровоградської області (Черкаси дощі обійдуть), увійдуть такі області: Херсон, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Харків, Суми, Донецьк та Луганськ. Температура повітря триматиметься на тому ж рівні, що й на день раніше.

Як повідомлялося, цієї осені в Україні очікується тепла та посушлива погода. Вона буде спекотнішою порівняно з останніми десятиліттями.

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