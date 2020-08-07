Спека до +35 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Найспекотніше буде на південному сході країни
Сьогодні, 7 серпня, на всій території України очікується суха та спекотна погода. Температура повітря в регіонах буде спостерігатися від +27 до +35 градусів.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Таким чином, у всіх областях сьогодні очікується помірна хмарність, однак без опадів. Найспекотніше буде на південному сході країни.
У західних областях температура повітря вдень становитиме від +27 до +32, а вночі від +13 до +17 тепла.
У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +35. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +18.
У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +30 +35, а вночі вона опуститься до +16 +23.
Фото: погода в Україні на 7 серпня (meteo.gov.ua)
У Київській області та у столиці сьогодні буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +29 до +33, а вночі від +13 +18 тепла.
Фото: погода в Києві та області на 7 серпня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.
Крім того, погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів.