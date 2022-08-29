RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спека до +34 і дощі на південному заході: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 30 серпня буде без опадів, крім південного заходу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 30 серпня, в Україні буде без опадів. Однак на південному заході країни прогнозуються короткочасні дощі і гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого сягатиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі складе +13 +18 градусів, а в південній частині країни +17 +22. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів, на решті території очікується +29 +34.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні