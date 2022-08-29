Спека до +34 і дощі на південному заході: прогноз погоди на завтра

За прогнозами синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого сягатиме 3-8 м/с.

Температура повітря вночі складе +13 +18 градусів, а в південній частині країни +17 +22. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів, на решті території очікується +29 +34.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень.

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