Спека до +33 і дощі на заході: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні на суботу, 9 серпня, буде спекотною, але з дощами на заході. В країні очікується до +33 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході погода буде з дощами в денний час у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Очікується від +25 до +30 тепла, а вночі від +14 до +17 градусів.

У центрі та на півночі країни температура повітря очікується від +26 до +28 тепла, а вночі опуститься до +14 +18 градусів.

У південно-східних областях вдень очікується від +26 до +33 тепла, а вночі від +14 до +21 градуса.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 9 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області може бути помірна хмарність. Вдень термометри покажуть від +23 до +26 тепла, а вночі буде в межах +12 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 9 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у вихідні погода в Україні буде спекотною, але у західних областях пройдуть грозові дощі.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.