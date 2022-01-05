RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Скаргу Януковича і справу про держзраду повернули до суду першої інстанції

Автор: Марія Кучерявець

Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київського апеляційного суду.

"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради.

Додамо, в Україні завершено розслідування щодо Януковича та його оточення по справі Майдану.

Крім того, на початку листопада Януковичу повідомили про нову підозру - в управлінні організованою злочинною групою під час Майдану у лютому 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
держзрадаЯнукович