Ужасное воспоминание Трубина, новая немецкая "классика" и другие: полное расписание матчей среды в Лиге чемпионов

В противостояниях на данной стадии участвуют восемь лучших команд по итогам лигового этапа - они попали в 1/8 напрямую. С ними играют восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

В среду игровой день стартует в 19:45 по Киеву в нидерландском Роттердаме, где местный "Фейенорд" встретится с итальянским "Интером".

В 22:00 начнутся еще три поединка. В Мюнхене состоится принципиальное немецкое дерби между местной "Баварией" и "Байером" из Леверкузена. В Париже встретятся настоящие тяжеловесы континентального футбола - французский ПСЖ и английский "Ливерпуль". А в Лиссабоне "Бенфика" нашего Анатолия Трубина померится силами с испанской "Барселоной".

Все поединки покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Трансляция вечерних встреч начнется с предматчевой студии в 21:00.

Перечень матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов:

19:45, "Фейенорд" - "Интер"

22:00, "Бавария" - "Байер"

22:00, ПСЖ - "Ливерпуль"

22:00, "Бенфика" - "Барселона"

Анонсы матчей 5 марта

"Бенфика" - "Барселона". Команды уже встречались в ЛЧ не так давно - 21 января в предпоследнем туре основного этапа. Тот матч стал настоящим кошмаром для украинского голкипера "орлов" Анатолия Трубина. Отечественный вратарь пропустил пять голов, в частности отметился ляпом, когда попал в Рафинью, от которого мяч отскочил в ворота. "Бенфика" тогда уступила - 4:5. К Трубину вообще в последнее время много нареканий и есть даже вероятность, что не он сегодня будет в воротах хозяев. В противостоянии явные фавориты - каталонцы. Однако дома "Бенфика" может создать проблемы.

"Фейенорд" - "Интер". На предыдущей стадии ЛЧ "Фейенорд" прошел "Милан" (1:0. 1:1). Показав тем самым, насколько успешно может играть против фаворитов, особенно - в домашних стенах. Подопечные Симоне Индзаги прошли в 1/8 напрямую, благодаря успешному выступлению в общем этапе. Но не скажешь, что "Интер" в последних играх демонстрировал что-то выдающееся. Команда играет скорее натужно, чем уверенно. Поэтому, если "Фейеноорду" удастся в ЛЧ миланский "дубль" - это уже не очень и удивит.

ПСЖ - "Ливерпуль". В 1/8 финала ЛЧ достаточно топовых противостояний, и это - одно из самых интересных. Подопечные Арне Слота уверенно выиграли лиговый этап и вышли прямо в 1/8 финала. Команда Луиса Энрике вынуждена была проходить стыки, но не сильно там перетрудилась, разбив земляков из "Бреста" с общим счетом - 10:0. Фактически мы станем свидетелями противостояния двух будущих чемпионов своих стран, команд с очень сильными атакующими линиями. Безусловно, в первом матче в Париже фаворитом будет ПСЖ.

"Бавария" - "Байер". Противостояние, постепенно приобретающее статус немецкой "классики". В прошлом сезоне "Байер" оставил "Баварию" без титулов на родине. В текущем сезоне подопечные Венсана Компани могут исправить ситуацию. По крайней мере сейчас в Бундеслиге мюнхенцы опережают действующих чемпионов на восемь пунктов. Последние очные встречи соперников в чемпионате страны принесли ничьи - 1:1 (в Мюнхене) и 0:0 (в Леверкузене). А вот в Кубке Германии леверкузенцы в декабре переиграли "Баварию" на ее поле - 1:0.