Ужасная зима в Украине и поражение Путина: в НАТО сделали громкое заявление о войне

"Путин терпит поражение в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и еды. Это ужасное начало зимы для Украины", - отметил Столтенберг.

В свою очередь он подчеркнул, что мира не будет, если победит агрессор, поэтому НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Цена, которую мы платим, - это деньги, а цена, которую платит Украина - это кровь. Если мы позволим Путину победить, мы все заплатим гораздо более высокую цену. Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила окупается, они снова используют ее для достижения своих целей, и это сделает мир более опасным, и все мы будем в большей опасности. Поэтому поддержка Украины в интересах нашей безопасности", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО анонсировал, что на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 29-30 ноября в Бухаресте, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Такую как топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средств для борьбы с беспилотниками.

Напомним, что в ВОЗ также дали неутешительный прогноз по зиме в Украине, там считают, что от 2 до 3 миллионов украинцев, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

Впрочем, по поводу событий на фронте, у союзников положительные прогнозы.

Так, например, в Минобороны Британии призвали украинцев продолжать наступление зимой, отметив, что ВСУ имеют преимущество в подготовке, оборудовании и высоком качестве военных в противовес деморализованным, плохо обученным и плохо оснащенным россиянам.

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