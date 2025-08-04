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Ужасная кораблекрушение возле Йемена: погибли 27 мигрантов, еще более 100 пропали

Йемен, Понедельник 04 августа 2025 03:37
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Ужасная кораблекрушение возле Йемена: погибли 27 мигрантов, еще более 100 пропали Иллюстративное фото: поиск мигрантов в море (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У побережья Йемена произошла одна из самых масштабных миграционных трагедий этого года - затонула лодка с более чем 150 людьми на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АІ arabiya.

По данным СМИ, авария произошла еще 2 августа в районе побережья Абьян. Его часто используют контрабандисты для перевозки мигрантов в Йемен.

Именно там погибли по меньшей мере 27 мигрантов.

Поисковые работы продолжаются до сих пор, ведь неизвестной остается судьба сотни людей, которых считают пропавшими. По данным спасателей, на борту затонувшей лодки находилось около 150 человек.

Тела погибших находят на разных пляжах побережья провинции Абьян. Полиция говорит, что лодка направлялась именно в этот регион, который регулярно принимает суда контрабандистов.

Несмотря на войну, которая продолжается в Йемене с 2014 года, поток нелегальных мигрантов через страну не останавливается. Особенно много людей прибывает из Эфиопии, где продолжаются межэтнические конфликты.

Как правило, мигранты пытаются пересечь пролив Баб-эль-Мандеб. Это ключевой морской путь между Красным морем и Суэцким каналом. Его используют не только для торговли, но и для миграции и контрабанды людей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп советует Европе остановить миграцию, пока не случилась катастрофа.

В свою очередь из США планируют выслать полмиллиона мигрантов с Гаити.

Белый дом применяет "Акт об иностранных врагах" от 1798 года, как правовое основание для высылки иностранцев, которых подозревают в причастности к преступным группировкам.

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