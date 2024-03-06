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Изнасилование и пытки: появился отчет ООН о нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября

Газа, Среда 06 марта 2024 04:51
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Изнасилование и пытки: появился отчет ООН о нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября Фото: изнасилование и пытки: появился отчет ООН о нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября (GettyImages)
Автор: Ксения Вертебная

В ходе атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября установлены случаи сексуального насилия против женщин. Также есть свидетельство о насилии заложников Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times .

Согласно отчету ООН, члены палестинской террористической группы совершали сексуальное насилие в нескольких местах на юге Израиля.

Атаки прошли во время рейдов на музыкальном фестивале Nova и местных общин 7 октября. Представитель ООН ООН Прамила Паттен сообщила об истории очевидцев, рассказывающих о сексуальном насилии над телами женских трупов.

В отчете отмечено, что некоторые обнародованные утверждения были "безосновательными". В частности, опровергнута история об удалении плода из беременной женщины, а также обвинения в изнасиловании на военной базе.

Паттен указала на факты сексуального насилия в отношении находившихся в плену женщин и детей, ссылаясь на показания освобожденных заложников. Она допустила, что это может продолжаться.

Вместе с командой Паттен посетила Израиль и Западный берег в январе-феврале, чтобы собрать данные для ежегодного отчета о сексуальном насилии во время конфликта. В результате терактов ХАМАСа 7 октября погибли около 1200 человек, еще примерно 250 взяли в заложники. Следующие удары Израиля по Газе привели к 30 000 жертвам и серьезной нехватке продовольствия и медикаментов, говорится в сообщении.

Напомним, Израиль одобрил предварительный текст соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников . Теперь это соглашение должны одобрить боевики движения ХАМАС.

Международные посредники работали неделями над достижением соглашения о прекращении войны перед началом месяца Рамадан, приходящегося примерно на 10 марта. Соглашение должно позволить оказать помощь сотням тысяч жителей на севере Сектора Газа, которым грозит голод из-за боевых действий.

Чиновник администрации США рассказал, что за день до переговоров Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня и освобождении ХАМАСом уязвимых, больных, раненых, пожилых людей и женщин-заложников.

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ХАМАС Израиль Палестина злодії Изнасилование
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