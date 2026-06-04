Упоминания о воле и козаках: Библиотека Вернадского получила уникальные старопечатные книги из ЕС

В Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского передали редкие европейские старопечатные книги XVII-XVIII веков, в которых содержатся упоминания об Украине, ее народе и борьбе за независимость.

Об этом РБК-Украина рассказали в Ukraine Wow.

Главное: Историческое сокровище: Библиотека Вернадского получила редкие европейские старопечатные книги XVII-XVIII веков, найденные за рубежом в частных коллекциях.

Библиотека Вернадского получила редкие европейские старопечатные книги XVII-XVIII веков, найденные за рубежом в частных коллекциях. Вольтер о свободе: В книге 1731 года французский философ описал союз Мазепы со шведским королем и отметил, что "Украина всегда имела вдохновение быть свободной".

В книге 1731 года французский философ описал союз Мазепы со шведским королем и отметил, что "Украина всегда имела вдохновение быть свободной". Козаки как отдельный народ: Французский дипломат Пьер Шевалье в работе 1663 года подробно описал государство Хмельницкого и четко отделил украинцев от московитов.

Французский дипломат Пьер Шевалье в работе 1663 года подробно описал государство Хмельницкого и четко отделил украинцев от московитов. Сравнение с Англией: Англичанин Джозеф Маршалл, который путешествовал по Украине в 1770 году, назвал ее земли богатыми и похожими на лучшие провинции Англии.

Англичанин Джозеф Маршалл, который путешествовал по Украине в 1770 году, назвал ее земли богатыми и похожими на лучшие провинции Англии. Доступность для каждого: Старопечатные книги можно будет посмотреть в читальном зале редких изданий, а затем их оцифруют для онлайн-доступа.

Речь идет об издании французского философа Вольтера, дипломата Пьера Шевалье и английского путешественника Джозефа Маршалла. Эти книги были найдены за рубежом у частных коллекционеров, их выкупила компания Visa и теперь они пополнили фонды Национальной библиотеки.

Вольтер писал о стремлении Украины к свободе

Одним из самых ценных поступлений стало двухтомное издание 1731 года "История Карла XII, короля Швеции", в котором Вольтер описал события Северной войны, союз гетмана Ивана Мазепы со шведским королем и Полтавскую битву.

В своем труде философ называл Россию Московией и четко отделял ее от Украины. Он также писал о стремлении украинцев к независимости.

"Украина всегда имела вдохновение быть свободной", - отмечал Вольтер.

Исследователи отмечают, что эта книга формировала представление европейцев об Украине в XVIII веке и подтверждала ее существование как отдельной политической силы на карте Европы.

Французский дипломат описал украинцев как отдельный народ

Еще одним ценным изданием стал труд французского офицера и дипломата Пьера Шевалье, опубликованный в 1663 году.

Автор много лет наблюдал за событиями времен Богдана Хмельницкого и подробно описал быт, обычаи, военную организацию и политическую жизнь козаков.

Особую ценность книги историки видят в том, что Шевалье не отождествлял украинцев с московитами, а рассматривал их как отдельный народ со своей землей, языком и политическими амбициями.

В своих записях он называл Киев, Чернигов, Переяслав, Чигирин, Черкассы и другие украинские города важными центрами козацкого государства.

Английский путешественник сравнивал Украину с Англией

Коллекцию также пополнил четырехтомный труд английского путешественника Джозефа Маршалла, который посетил Украину в 1770 году. Во время путешествия он побывал в Чернигове, Киеве и Очакове, а по возвращении издал книгу о своих впечатлениях от Украины.

Маршалл описывал украинские земли как плодородные, хорошо хозяйственные и безопасные. Киев он называл одним из самых выдающихся городов, которые видел в Российской империи, а саму Украину сравнивал с лучшими провинциями Англии.

"Я еще не видел такой страны, которая бы так очень была похожа на лучшие провинции Англии, как это я заметил в Украине", - писал путешественник.

Книги смогут увидеть посетители библиотеки

В Национальной библиотеке имени Вернадского сообщили, что пользователи смогут ознакомиться со старопечатными книгами в читальном зале отдела редких изданий. Также книги планируют оцифровать и сделать доступными для исследователей и читателей из разных стран мира.

По словам представителей библиотеки, эти издания помогают понять, какой Украину видели европейцы несколько веков назад и как формировался ее образ в мировой истории.