ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Упоминания о воле и козаках: Библиотека Вернадского получила уникальные старопечатные книги из ЕС

14:47 04.06.2026 Чт
4 мин
Украинцам рассказали, где можно с ними ознакомиться
aimg Татьяна Веремеева
Упоминания о воле и козаках: Библиотека Вернадского получила уникальные старопечатные книги из ЕС Фото: Книги, которые передали в Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского (Ukraine Wow)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Национальную библиотеку Украины имени В. И. Вернадского передали редкие европейские старопечатные книги XVII-XVIII веков, в которых содержатся упоминания об Украине, ее народе и борьбе за независимость.

Об этом РБК-Украина рассказали в Ukraine Wow.

Главное:

  • Историческое сокровище: Библиотека Вернадского получила редкие европейские старопечатные книги XVII-XVIII веков, найденные за рубежом в частных коллекциях.
  • Вольтер о свободе: В книге 1731 года французский философ описал союз Мазепы со шведским королем и отметил, что "Украина всегда имела вдохновение быть свободной".
  • Козаки как отдельный народ: Французский дипломат Пьер Шевалье в работе 1663 года подробно описал государство Хмельницкого и четко отделил украинцев от московитов.
  • Сравнение с Англией: Англичанин Джозеф Маршалл, который путешествовал по Украине в 1770 году, назвал ее земли богатыми и похожими на лучшие провинции Англии.
  • Доступность для каждого: Старопечатные книги можно будет посмотреть в читальном зале редких изданий, а затем их оцифруют для онлайн-доступа.

Речь идет об издании французского философа Вольтера, дипломата Пьера Шевалье и английского путешественника Джозефа Маршалла. Эти книги были найдены за рубежом у частных коллекционеров, их выкупила компания Visa и теперь они пополнили фонды Национальной библиотеки.

Вольтер писал о стремлении Украины к свободе

Одним из самых ценных поступлений стало двухтомное издание 1731 года "История Карла XII, короля Швеции", в котором Вольтер описал события Северной войны, союз гетмана Ивана Мазепы со шведским королем и Полтавскую битву.

В своем труде философ называл Россию Московией и четко отделял ее от Украины. Он также писал о стремлении украинцев к независимости.

"Украина всегда имела вдохновение быть свободной", - отмечал Вольтер.

Исследователи отмечают, что эта книга формировала представление европейцев об Украине в XVIII веке и подтверждала ее существование как отдельной политической силы на карте Европы.

Французский дипломат описал украинцев как отдельный народ

Еще одним ценным изданием стал труд французского офицера и дипломата Пьера Шевалье, опубликованный в 1663 году.

Автор много лет наблюдал за событиями времен Богдана Хмельницкого и подробно описал быт, обычаи, военную организацию и политическую жизнь козаков.

Особую ценность книги историки видят в том, что Шевалье не отождествлял украинцев с московитами, а рассматривал их как отдельный народ со своей землей, языком и политическими амбициями.

В своих записях он называл Киев, Чернигов, Переяслав, Чигирин, Черкассы и другие украинские города важными центрами козацкого государства.

Английский путешественник сравнивал Украину с Англией

Коллекцию также пополнил четырехтомный труд английского путешественника Джозефа Маршалла, который посетил Украину в 1770 году. Во время путешествия он побывал в Чернигове, Киеве и Очакове, а по возвращении издал книгу о своих впечатлениях от Украины.

Маршалл описывал украинские земли как плодородные, хорошо хозяйственные и безопасные. Киев он называл одним из самых выдающихся городов, которые видел в Российской империи, а саму Украину сравнивал с лучшими провинциями Англии.

"Я еще не видел такой страны, которая бы так очень была похожа на лучшие провинции Англии, как это я заметил в Украине", - писал путешественник.

Книги смогут увидеть посетители библиотеки

В Национальной библиотеке имени Вернадского сообщили, что пользователи смогут ознакомиться со старопечатными книгами в читальном зале отдела редких изданий. Также книги планируют оцифровать и сделать доступными для исследователей и читателей из разных стран мира.

По словам представителей библиотеки, эти издания помогают понять, какой Украину видели европейцы несколько веков назад и как формировался ее образ в мировой истории.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские библиотеки продолжают оцифровывать свои фонды и создают Единую национальную библиографическую базу и Национальную электронную библиотеку. В то же время в библиотеках отмечают, что электронные ресурсы не заменят печатные книги, а лишь будут дополнять их.

Также мы рассказывали, сколько библиотек уничтожили россияне в Украине за время войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)
Украинские дроны поймали российский корабль в Крыму (видео удара)
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины