Зерновой коридор. Никто из международных партнеров пока не готов охранять суда, - посол

"Никто сегодня из международных партнеров не готов взять на себя ответственность за физическую охрану судов или вступать в вооруженные стычки с Россией. Боевые действия ведет только Украина. К сожалению, у нас возможностей по обеспечению кораблей военным способом нет", - сказал он.

По мнению посла, для возобновления экспорта украинской продукции по морю нужно искать пути решения в рамках существующего формата.

"Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и все-таки сможет убедить ее вернуться к предварительно достигнутым договоренностям. Альтернативные пути также должны быть разработаны, которые будут безопаснее", - добавил Боднар.

Дипломат подчеркнул, что наиболее проблемным вопросом остается страхование судов, которые будут заходить в Черное море. Он отметил, что Украина предлагает решение в виде созданного фонда страхования. По его словам, уже есть несколько компаний, готовых присоединиться к инициативе.

Выход России из "зернового соглашения"

Россия на этой неделе объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты в течение трех дней обстреливают Одессу и область, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Однако Россия уже пригрозила, что будет атаковать корабли, идущие в украинские порты.

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