Зерновики призвали Кабмин не повышать акцизы на горючее

"Подорожание горючего будет очень болезненным, потому что сельхозпроизводители работают в военном режиме, там, где очень трудно привлечь средства. Банки почти не финансируют отрасль. Благодаря государству, продлили эти кредиты «7-5-9». Но мы, как Украинская зерновая ассоциация , обратились к правительству с просьбой пересмотреть повышение акцизных ставок", - говорит он.

По его словам, сельхозпроизводители уже в прошлом сезоне работали почти по всем сельскохозяйственным культурам в убыток, и дальнейшее подорожание горючего еще больше усугубит ситуацию в отрасли.

"Поэтому мы просим, чтобы фермеры продолжали работать хоть в каких-то доходных пределах, и не убавляли посевные площади. Мы и так потеряли 6 миллионов гектаров, которые под оккупацией. Сегодня фермерам очень трудно находить средства и на удобрения, и на семена. А если подорожает еще и топливо – это для них будет еще труднее", – резюмировал Горбачев.