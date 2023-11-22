Зерновики просят УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки

"Такие шаги приведут к удорожанию логистики для аграриев, которая уже сейчас съедает львиную долю экспортной цены зерна и делает его выращивание убыточным. В условиях, когда экспорт зерновых и масличных значительно ограничен из-за войны и дорогой логистики (высокие тарифы на фрахт судов и страхование) из-за рисков войны), аграрии в этом году фактически продолжают работать в убыток", - подчеркивают в ассоциации.

По оценкам специалистов, потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов превышают $25 млрд. При этом потери от недополученного урожая агрокультур оцениваются более чем в $10 млрд.

В то же время в результате военной агрессии российской федерации Украина потеряла около 25-30% посевных площадей, что уже привело к существенному снижению производства зерна.

"Повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки и удорожание стоимости использования вагонов заведет аграриев в еще большие убытки и они сократят посевные площади под урожай 2024 года. В условиях, когда экспорт зерновых и масличных является одним из основных источников валютных поступлений в страну, сокращение посевных площадей под этими культурами автоматически означает падение экспорта и валютной выручки.Сокращение производства, а следовательно и экспорта зерновых и масличных, приведет к падению и грузовым перевозкам "Укрзализныци" и ее доходов. Таким образом, рост тарифов приведет к негативному результату для самой "Укрзализныци", - подчеркнули в УЗА.

В условиях войны, а также угрозы сокращения финансовой помощи для бюджета Украины со стороны партнеров, это будет иметь катастрофические последствия для всей экономики.

"Повышение тарифов приведет к ускорению инфляции, а сокращение валютных поступлений приведет к дальнейшей девальвации гривни и дополнительному давлению на показатель инфляции. В результате, вся экономика и потребители Украины пострадают от решения АО "Укрзализныця" повысить тарифы на грузовые перевозки. УЗА призывает правительство и АО "Укрзализныця" к диалогу с бизнесом и поиску взаимоприемлемых решений", – резюмировали в ассоциации.