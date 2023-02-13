Зерновое соглашение: из украинских портов уже вывезли более 21 миллиона тонн продовольствия

С начала действия зернового соглашения из украинских портов было вывезено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.
В Организации Объединенных Наций указали, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, остальные грузы - 14%.
По географическому распределению среди получателей грузов:
К слову, согласно информации, предоставленной ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пора расширить зерновое соглашение на порты Николаевской области и убрать любые препятствия.
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