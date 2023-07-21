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"Зерновая сделка", фронт и проверка ТЦК: Зеленский провел Ставку

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили возможности работы "зернового коридора", ситуацию на фронте и проверку ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. (Заслушали - ред.) доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова", - написал он.

Президент поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора". В то же время, МИД должен наработать аналогичные дипломатические шаги.

О ситуации на фронте докладывали Залужный, командующий Сухопутных войск Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Глубокий аналитический доклад всех наших разведок по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также - поставки, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин", - написал Зеленский.

Он добавил, что ситуацию на северной границе держат под пристальным контролем, следят за деятельностью наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Заслушали доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ.

Также идет комплексная проверка работы ТЦК. Был заслушан промежуточный отчет, до конца месяца ожидаются результаты инспекции.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения".

После этого Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

19 июля Минобороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну. В то же время Украина пообещала ответить тем же.

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Владимир Зеленскийзерновой коридор