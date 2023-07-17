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"Зерновая сделка". Франция призвала РФ прекратить шантаж продовольственной безопасности мира

Фото: Франция призвала РФ прекратить шантаж продовольственной безопасности мира (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция осуждает приостановку Россией своего участия в Черноморской зерновой инициативе. Россия несет полную ответственность за блокирование судоходства в этом морском районе и незаконную блокаду украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

"Россия должна прекратить шантаж продовольственной безопасности мира и отменить свое решение", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что Франция вместе со своими партнерами продолжит активизировать действия по снижению риска отсутствия продовольственной безопасности для наиболее уязвимых групп населения во всем мире, в том числе с помощью коридоров солидарности ЕС.

Россия вышла из "зерновой сделки"

Последние несколько месяцев российские чиновники активно угрожали, что их страна прекратит свое участие в "зерновой сделке", которая сделала возможным экспорт украинского продовольствия по Черному морю.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.

При этом посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зерновой сделки", разрешающего экспорт украинского зерна.

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