Зерновая инициатива. РФ заблокировала возможность доставки в пять стран

Начиная с 26 июня в территориальных водах Турции Россией заблокировано 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию.

"В июне из украинских портов было экспортировано только 2 миллиона тонн. Еще 1 миллион тонн продовольствия либо грузится, либо уже частично загружен на 13 судов - последние, зарегистрированные в инициативе. Если не возобновить регистрацию судов, то зерновое соглашение будет полностью остановлено", – сообщили в министерстве.

"Зерновая сделка"

С началом полномасштабного вторжения страны юга остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море. Позже Турция и ООН подписали с РФ и Украиной "зерновое соглашение" для создания гуманитарного коридора в Черном море.

Последние несколько недель представители Кремля активно заявляют о том, что они не будут продолжать "зерновое соглашение" после 18 июля. В частности, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что "у "зернового соглашения" нет шансов".

Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения об экспорте российского аммиака через Украину.

Кроме того, 22 июня посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, чтоуверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

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