Зерно раздора. Что происходит между Украиной и Польшей

После начала полномасштабного российского вторжения Польша стала одним из главных союзников Украины, предоставив свою территорию для транзита оружия, передав украинским войскам десятки танков, приняв у себя миллионы украинских беженцев. Казалось, что Киев и Варшава забыли о своих прошлых спорах, по крайней мере, пока Украина не победит в войне. Однако сегодня в украинско-польских отношениях снова напряжение. И "яблоком раздора" стало украинское зерно.

Первые проблемы начались еще весной этого года, когда Польша вместе с еще четырьмя европейскими странами (Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией) ввела ограничения на импорт украинского продовольствия. Однако катализатором такого решения стала именно Варшава.

В феврале в Польше разразились протесты фермеров. Они блокировали железные дороги и траccы, таможенные пункты на границе с Украиной, устраивали пикеты, выходили на площади городов и т.п., требуя от своего правительства запретить ввоз зерна из Украины, поскольку не могли конкурировать с более дешевой украинской агропродукцией, просто заполонившей польский рынок после блокирования портов Украины.

До полномасштабного вторжения почти весь экспорт зерна из Украины шел по морю, поскольку крупнейшими импортерами были страны Азии и Африки. На европейский рынок приходилась небольшая доля экспорта зерна, и доставлялось оно в Европу также преимущественно морем. Однако война внесла свои коррективы.

Блокада украинских портов заставила Киев искать альтернативные маршруты поставок зерна. В частности, Польша согласилась предоставить свою территорию и порты для дальнейших поставок украинского продовольствия. Так она стала едва ли не главным транзитером украинского зерна. С января по август 2022 года, как писали польские аграрные СМИ, экспорт зерна из Украины в Польшу вырос на 180% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Из-за блокады портов Украина начала экспортировать зерно через Польшу (фото: Getty Images)

Однако, как писали польские СМИ, часть зерна, которое должно было идти транзитом в Африку и другие страны, оседала и накапливалась на складах в Польше. В то же время, польские аграрии, ожидая, что мировые цены на зерно будут такими же высокими, как и в прошлом году, не спешили реализовывать свою продукцию и также держали ее на складах. Призывал не торопиться распродавать зерно и тогдашний министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. Но в результате ошибся с прогнозом.

Когда в мире цены на зерно подскочили, в Польше начали резко падать. Если в первом полугодии 2022 года средняя цена потребительской пшеницы колебалась от 1600 до 1800 злотых за тонну, то в марте 2023 она снизилась до тысячи, а в мае – упала до 900. При этом в страну продолжало поступать дешевое украинское зерно. Ожидаемый ущерб не устраивал польских фермеров, поэтому и вспыхнули протесты, результатом которых стал временный запрет на импорт украинского зерна, введенный 16 апреля.

В мае в ситуацию вмешалась Еврокомиссия, наложившая собственное эмбарго на продажу украинской агропродукции в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии до июня, в обмен на то, что эти страны отменят свои односторонние ограничения. В то же время Еврокомиссия обещала финансовую поддержку фермерам этих стран, чтобы снизить их убытки. Позже срок действия зернового эмбарго продлили до середины сентября.

Если односторонние ограничения европейских стран вызвали негодование в Украине, то решение Еврокомиссии было воспринято с пониманием. В мае заместитель министра агрополитики Украины Маркиян Дмитрасевич в комментарии украинским СМИ называл его "движением в правильном направлении". Напряжение снизилось, но с приближением даты просмотра эмбарго градус снова начал повышаться.

Украина настаивала, что причин для пролонгации ограничений нет, Польша со своей стороны требовала продлить эмбарго. Более того, Варшава была готова к повторному одностороннему решению. В конце концов, так и произошло. В середине сентября Еврокомиссия объявила свой вердикт – эмбарго не будет продлено, в то же время Украина должна урегулировать свой экспорт. Польша – ввела односторонние ограничения. За ней соответствующие решения приняли Словакия и Венгрия.

Обострение зернового вопроса

После введения односторонних ограничений на украинское зерно Польшей, Словакией и Венгрией украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию. "Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО", – объявила министр экономики Юлия Свириденко 18 сентября.

Как объясняла Свириденко, Украина считает решение соседей неприемлемым нарушением международных обязательств, поскольку торговая политика должна регулироваться на уровне Евросоюза. В то же время, она выразила надежду, что ограничения будут сняты и Украине не придется долго выяснять отношения с партнерами в судах.

Польские фермеры протестовали против импорта украинского зерна (фото: Getty Images)

В Польше украинский иск в ВТО был воспринят с критикой. Польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что не боится потенциальных последствий на уровне ВТО, потому что не считает, что для этого есть правовая основа. "Я слышал, что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно", – говорил он.

На иске в ВТО украинские власти, кажется, решили не останавливаться. В комментарии польским СМИ торговый представитель Украины Тарас Качка анонсировал эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши. Такой шаг он объяснял тем, что Киев хочет убедить Варшаву согласиться на решение Еврокомиссии.

Как уверял Качка ранее в разговоре с РБК-Украина, на самом деле ущерба от украинских товаров на польском рынке нет. "Если вы ввели запрет, а проблема не исчезла, значит проблема не в украинском товаре. Проблема не связана с коммерцией", – отмечал торгпред Украины.

Масла в огонь подлила и речь президента Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Говоря о проблеме с экспортом зерна, Зеленский резко прошелся и по украинским соседям.

"Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - сказал президент с трибуны Генассамблеи.

Ожидалось, что такое резкое заявление не осталось незамеченным. И ответ польской стороны не заставил себя ждать. Польский премьер Матеуш Моравецкий предостерег украинские власти от "разжигания" ситуации и пригрозил распространить эмбарго на еще больший перечень товаров. Резко слова Зеленского прокомментировал и польский президент Анджей Дуда, сравнив Украину с "утопленником, который хватается за соломинку".

Зеленский с трибуны ГА ООН раскритиковал Польшу (фото: Getty Images)

Дуда также заявил, что не сможет встретиться с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Польский президент сослался на "жесткий график", но понятно, что это было своеобразным сигналом в ответ на критику Зеленского. Интересным моментом является то, что эту встречу анонсировал сам Дуда, а вот украинская сторона о подобных планах ничего не говорила.

Кроме того, польское Министерство иностранных дел вызвало на разговор украинского посла, чтобы выразить ему решительный протест из-за слов Зеленского. Украинская сторона решила не обострять и так острую ситуацию, потому вместо зеркальных действий ограничилась лишь заявлением с призывом "отбросить эмоции" и конструктивно подойти к решению зернового вопроса.

"В ходе этой встречи украинский посол раз разъяснил украинскую позицию касательно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт зерна. Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", – говорилось в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина польский политический аналитик Лукаш Адамский, слова Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН были оскорбительными для польского политикума и общества, поэтому и вызвали такую реакцию Варшавы.

"Никто не ожидал, что президент Зеленский, имея возможность выступать на Генассамблее ООН, по сути скажет, что Польша якобы является фактически союзником России. Это восприняли как огромное оскорбление. Это также повлекло определенную эскалацию", - отметил он.

Украинскому президенту, возможно, действительно не стоило затрагивать эту тему в выступлении на Генассамблее, считает украинский политолог Владимир Фесенко. Однако, по его словам, не следует забывать, что этот информационный скандал сначала пришел именно из Польши, а когда Украина ответила – Варшава стала обвинять Киев в неблагодарности. Из-за одного из таких заявлений со стороны представителя канцелярии польского президента Марцина Пшидача между странами еще в начале августа разгорелся скандал.

Пшидач, комментируя в интервью польскому телеканалу недовольство Киева ограничениями на зерно, заявил, что "Украине стоило бы начать ценить роль, которую Варшава сыграла для Киева в последнее время". Украинский МИД сразу же вызвал на ковер польского посла и потребовал объяснений. Польша тогда ответила зеркально. Через несколько недель напряжение спало и об этом эпизоде стороны пытались не вспоминать, но проблема, как можно увидеть, никуда не делась.

Заявления о якобы неблагодарности Украины, по мнению Фесенко, являются спекуляцией с польской стороны, ведь Киев неоднократно благодарил Варшаву за помощь и продолжает это делать. А вот ультимативное поведение Польши, как считает политолог, выглядит как своеобразное "панское превосходство".

"Так партнеры не ведут себя, партнеры садятся за стол переговоров и ищут компромисс. А нам говорят: "Вы должны делать так, как мы скажем, потому что мы вам помогали". Хотя нам тоже нужно было решать конфликт не только через Еврокомиссию, но и разговаривать с Польшей. Но и они не собирались вести переговоры", – добавил он.

Фактор выборов

По словам Фесенко, первоисточник сегодняшней проблемы – конкуренция на аграрных рынках. Эта проблема возникла не сегодня, а существовала и раньше. Такого мнения придерживается и польский эксперт. Польские фермеры, которые в отличие от украинских имеют небольшие хозяйства, очень чувствительны к изменениям в своих доходах, объяснил изданию Адамский, а потому и требуют от правительства шагов, чтобы украинская продукция не попадала на местный рынок в больших объемах.

Приближение парламентских выборов влияет на риторику Польши (фото: Getty Images)

Очевидно, что Польша, как и любая страна, отстаивает собственные национальные интересы. Однако катализатором конфликта с Украиной, как считает Фесенко, стали парламентские выборы в Польше, которые пройдут в середине октября этого года.

"Я думаю, что такой остроты эмоций не было бы, если бы не было выборов в Польше. Сейчас представители правящей польской партии начали использовать эту тему, потому что фермеры – это целевая группа", – предположил Фесенко. Поэтому любые шаги польского правительства, которые могут не понравиться местным аграриям, можно исключить как минимум до конца избирательной гонки.

Чем ближе выборы, тем острее становятся заявления польской стороны. Так, на днях в канцелярии польского премьера допустили возможность сокращения финансовой поддержки украинских беженцев, а министр Польши по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк предупреждал, что зерновой скандал может снизить уровень поддержки Украины среди поляков. Более того, министр сельхозхозяйства Телус не исключил, что Польша может блокировать вступление Украины в ЕС, если до того времени вопрос зерна не удастся урегулировать.

"Если мы не создадим инструменты сегодня, Польша точно не согласится на вступление Украины в Европейский союз", – сказал он на этой неделе.

Вряд ли Польша из-за ситуации с зерном откажется от помощи Украине, поскольку победа Украины в войне и в интересах Варшавы, а поддержка украинских беженцев регулируется на уровне ЕС. А вот с евроинтеграцией у Украины действительно могут возникнуть проблемы. Как пояснил изданию Адамский, расширение ЕС – это политический процесс, требующий согласия всех государств союза, – поэтому прежде чем Варшава даст "зеленый свет", она захочет урегулировать аграрный вопрос.

"В ситуации, когда Польша – крупнейший западный сосед Украины и аграрная страна, – Украина будет вынуждена так или иначе разговаривать с Польшей, на каких условиях интегрироваться так, чтобы польский аграрный рынок не был уничтожен. И это будет сложный процесс, но я уверен, что при доброй воле это можно будет урегулировать", – сказал польский эксперт.

Пока же украинской стороне нужно деескалировать конфликт с Польшей, сказал в разговоре с РБК-Украина Фесенко, а именно сделать паузу в своих заявлениях и дождаться завершения польской избирательной кампании. Не нужно Украине, по мнению политолога, и принимать зеркальные меры в отношении Польши, ведь это только усугубит ситуацию.

"Сейчас мы должны быть умнее и прекратить на официальном уровне обсуждение. Мы не должны продолжать свою политическую полемику. Мы свою позицию заявили, но мы не должны дальше обострять отношения. Не надо начинать торговую войну. Это против наших интересов. И это эскалация, которой нам нужно избегать", – объяснил Фесенко.

Позитивным сигналом, свидетельствующим о начале деэскалации и попытке отложить решение проблемы на послевыборный период, являются заявления украинской и польской сторон о готовности искать компромисс и обсудить механизм регулирования экспорта зерна, предложенный Украиной.

Адамский также считает, что после завершения выборов в Польше обсуждать зерновой вопрос станет проще, поскольку польские политики получат большее пространство для маневра, ведь их шаги уже не повлияют на результаты голосования. Однако, как отмечает польский эксперт, переговоры будут проходить сложнее, чем это могло быть несколько месяцев назад, ведь острая риторика повлияла на доверие между странами.

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Украинско-польские отношения сейчас переживают, наверное, худшие с начала полномасштабного российского вторжения времена. Но это нельзя назвать чем-нибудь экстраординарным, ведь между партнерами всегда могут возникать какие-то трения из-за собственных интересов. Украине следует переждать политический сезон в Польше, чтобы обсудить с Варшавой проблемный вопрос на "холодную голову".