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Зерно, масло и сахар дешевеют: мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2 года

Фото: цены на продовольствие в мире упали до минимума за два года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индекс мировых цен продовольственного агентства ООН упал в июне 2023 года до самого низкого уровня более чем за два года из-за падения цен на сахар, растительные масла, крупы и молочные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО.

Индекс в июне составил в среднем 122,3 пункта, что на 1,4% ниже, чем в мае, и на 23,4% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 2,1% по сравнению с маем. Международные котировки на фуражное зерно в июне снизились на 3,4%, в основном за счет увеличения поставок кукурузы из текущего урожая в Аргентине и Бразилии и улучшения перспектив производства в ключевых регионах производства в США. Мировые цены на пшеницу упали на 1,3%, так как в Северном полушарии начался сбор урожая, под влиянием обильных запасов и более низкой экспортной пошлины РФ, а также улучшения условий в США.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 2,4% по сравнению с маем, поскольку более низкие мировые цены на пальмовое и подсолнечное масла более чем компенсировали рост котировок на соевое и рапсовое масло под влиянием погодных условий в основных регионах выращивания.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 0,8% в июне, что было обусловлено более низкими мировыми ценами на сыр, хотя мировые цены на сливочное масло выросли благодаря активному спросу на спотовые поставки, в основном с Ближнего Востока.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 3,2%, что стало его первым падением после четырех последовательных месячных повышений, в основном вызванным хорошими темпами сбора урожая сахарного тростника в Бразилии и вялым мировым спросом на импорт, особенно из Китая.

Индекс цен на мясо ФАО в июне практически не изменился, при этом цены на мясо птицы выросли на фоне высокого спроса на импорт из Восточной Азии на фоне сохраняющихся проблем с поставками, связанных с широкомасштабными вспышками птичьего гриппа. Международные цены на свинину также выросли, в то время как цены на говядину и баранину снизились из-за увеличения экспортных поставок из Океании.

Цены в Украине

Рост цен в Украине замедляется быстрее прогнозов НБУ. Предложение продовольствия, укрепление гривны на наличном валютном рынке, а также улучшение ожиданий способствуют замедлению темпов инфляции. По оценкам НБУ, в июне годовая инфляция упала ниже 15%.

По прогнозу НБУ, продовольственная инфляция в текущем году будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев, а также эффекты от подорожания топлива во втором полугодии.

Напомним, мировые цены на продовольствие в среднем за 2022 год были 14,3% выше, чем в 2021 году. Индекс цен на продовольствие ФАО вырос до максимума с начала расчета в 1990 году - 143,7 пункта.

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