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Не тільки зерно. Окупанти вивозять із Запорізької області підготовлену для експорту олію

Фото: окупанти вивозять олію із захоплених територій Запорізької області (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти продовжують грабувати захоплені українські території. Зокрема, із Запорізької області російські військові вивозять не тільки зерно, але й олію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

Зазначається, що окупанти почали вивозити продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу. Підприємство готувало олію на експорт для іноземних партнерів.

"Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, оскільки викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, через війну в українських портах заблоковано близько 90 млн тонн зерна. Це може спричинити продовольчу кризу у деяких країнах.

Раніше ми повідомляли, що окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно в РФ та Крим.

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