Не тільки зерно. Окупанти вивозять із Запорізької області підготовлену для експорту олію

Окупанти продовжують грабувати захоплені українські території. Зокрема, із Запорізької області російські військові вивозять не тільки зерно, але й олію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.
Зазначається, що окупанти почали вивозити продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу. Підприємство готувало олію на експорт для іноземних партнерів.
"Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту", - йдеться у повідомленні.
Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, оскільки викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням міжнародного права.
Нагадаємо, через війну в українських портах заблоковано близько 90 млн тонн зерна. Це може спричинити продовольчу кризу у деяких країнах.
Раніше ми повідомляли, що окупанти змушують фермерів Запорізької області продавати зерно в РФ та Крим.
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