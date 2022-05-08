Не тільки зерно. Окупанти вивозять із Запорізької області підготовлену для експорту олію

Окупанти продовжують грабувати захоплені українські території. Зокрема, із Запорізької області російські військові вивозять не тільки зерно, але й олію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову .

Зазначається, що окупанти почали вивозити продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу. Підприємство готувало олію на експорт для іноземних партнерів.

"Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини, оскільки викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням міжнародного права.