"Дзеркальні заходи". У Держдумі хочуть конфіскувати активи західного бізнесу в Росії

Російська Федерація у відповідь на заморозку активів на Заході з метою передачі їх Україні може конфіскувати активи західного бізнесу. А кошти від продажу направити в економіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Держдуми В'ячеслава Володіна.
За його словами, російський бізнес сьогодні викуповує зарубіжні компанії, що працюють в Росії, і діє "цивілізовано" на відміну від Польщі, США і країн Балтії.
"У зв'язку з цим правильно відносно бізнесу, що знаходиться на території Російської Федерації, власники якого з недружніх країн, де приймаються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфісковувати ці активи. А виручені від продажу кошти спрямувати на розвиток нашої країни", - зазначив Володін.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу прийняти закон про конфіскацію активів російських олігархів для подальшої передачі їх Україні.
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