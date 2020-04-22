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Дзеркально до Європи: Шмигаль назвав умови відкриття кордону

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 06:03
Дзеркально до Європи: Шмигаль назвав умови відкриття кордону
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

Відкриття кордону України залежатиме від ситуації в країні та ЄС

Відкриття кордону України можливе за умови спокійної ситуації в країні та відкритих кордонів сусідніх країн. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Шмигаль зазначив, що наразі закриті всі кордони країн-сусідів і, зважаючи на це, навіть за умови відкриття українського кордону ніхто б не зміг заїхати чи виїхати. Він також додав, що приймаючи рішення щодо кордону Україна буде дивитися на кроки країн-сусідів та інших європейських країн щодо цього питання.

"Залежно від того, як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, імовірно, такі самі дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо в нас буде спокійна ситуація", - пояснив він.

Як писало РБК-Україна, в рамках карантинних обмежень, введених через коронавірус, Україна закрила свої кордони. Спочатку було заборонено автобусне, залізничне та авіасполучення, пізніше заборона також поширилася і на іноземців. Наразі перетнути кордон можна лише на власному транспорті.

Нагадаємо, країни ЄС також в рамках обмежень через коронавірус ввели заборону на перетин кордону. Наразі в ЄС розробили рекомендації щодо виходу з карантину, зокрема, вони містять і питання кордону. Так, країнам Євросоюзу рекомендується розглядати питання відкриття зовнішніх кордонів у другу чергу - після їх відкриття всередині ЄС.

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Новини України кордонкарантинДенис ШмигальКоронавірус
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