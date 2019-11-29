Зеркаль заявила, що не вірить у швидкий мир з Росією

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, не вірить у швидкий мир з Росією і вважає, що ціна за нього може виявитися занадто великою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Вона наголосила, що Росія не зможе швидко змінити свій підхід до України, а тому не слід очікувати швидкого миру.

"Я провела стільки раундів переговорів з росіянами. Вони не можуть ось так в мить змінити свій підхід до України. Я не вірю у таке диво. Саме тому я не очікую швидкого миру з Росією" , - сказала вона.

За її словам, за будь-яку послугу від росіян "доведеться платити".

"Я боюсь, що ціна буде занадто велика", - зазначила Зеркаль.

На запитання про те, яку ціну Україна може заплатити за мир з Росією, вона не відповіла, але при цьому зазначила, що жоден мирний процес неможливий без відповідальності винних у злочинах.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вчора написала заяву про звільнення.

Нагадаємо, минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі "можливої реалізації запиту на мир з Росією". Також вона зазначила, що останнім аргументом стало відсторонення від процесів щодо газових переговорів.