Зеркаль заявила о неготовности ТЭС к зиме, в Минэнерго это отрицают

Лана Зеркаль заявила о якобы неготовности тепловых электростанций Украины к зиме. Впрочем, данная информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Что случилось?

Во время эфира Business Breakfast от Forbes, как сообщает Forbes, Лана Зеркаль заявила о том, что:

украинские электросети готовы к зиме на 98%;

атомные электростанции на 70%;

тепловые электростанции около 30% от плана.

Зеркаль подчеркнула необходимость ускорить восстановление объектов генерации, иначе Украина не сможет пройти зиму без отключений электроэнергии. По ее словам план восстановления генерации выполнен якобы на одну треть.

В частности она добавила, что сегодня Украине удалось отремонтировать поврежденные трансформаторы и привезти автотрансформаторы из-за рубежа.

"Однако, пока еще не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов. Агентство по восстановлению брались строить большие саркофаги, однако там также все еще на начальном этапе", - заявила Зеркаль добавив, что у регулятора пока есть все возможности, чтобы нивелировать все риски.

Что говорят в Минэнерго?

Как отмечают в Министерстве энергетики Украины, Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины, как это было указано на странице Forbes.

"Информация, приведенная ею относительно состояния ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - добавляют в министерстве.

В частности в Минэнерго ссылаются на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который во время заседания Кабинета министров 8 августа заявил:

сейчас отремонтировано пять атомных блоков мощностью 4,4 ГВт;

в ремонте находятся еще четыре блока мощностью 3,4 ГВт;

отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций, которые составляют 62% от общего количества;

теплоэлектроцентралей отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте;

отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности

"Все эти данные Минэнерго свидетельствуют о том, что ремонтная кампания идет по плану. Со стороны компании "Укрэнерго" имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. В частности, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния", - заявил Шмыгаль.